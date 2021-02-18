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Футбол в России

Ростовский стадион "Олимп-2" будет переименован в "Олимп имени Виктора Понедельника"

Чемпион Европы 1960 года в составе сборной СССР скончался в возрасте 83 лет 5 декабря 2020 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 февраля. /ТАСС/. Футбольному стадиону "Олимп-2" в Ростове-на-Дону будет присвоено имя чемпиона Европы по футболу 1960 года Виктора Понедельника. Об этом в четверг в эфире телеканала "Россия-24" сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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Ранее к главе региона с предложением увековечить имя Понедельника, назвав в его честь стадион "Ростов-Арена", построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года, обратилась региональная федерация футбола. 26 января в ходе пресс-конференции Голубев высказал мнение, что имя футболиста должен носить стадион, на котором он играл.

"Именем Понедельника мы назовем стадион, который сегодня называется "Олимп-2", будет он называться стадион "Олимп имени Виктора Понедельника", - сказал Голубев. - Надеюсь, что министерство спорта тщательно отнесется к этой работе (ремонту стадиона - прим. ТАСС), чтобы по завершению этот объект, который любим жителями области, города соответствовал имени этого человека".

Понедельник умер 5 декабря 2020 года в возрасте 83 лет. На протяжении карьеры Понедельник выступал за ростовские "Ростсельмаш" и СКА. В составе сборной СССР в 1960 году он стал победителем первого в истории чемпионата Европы.

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