Два футболиста "Зальцбурга" дисквалифицированы на три месяца за допинг

ТАСС, 18 февраля. Футболисты австрийского "Зальцбурга" Мохаммед Камара и Секу Койта дисквалифицированы на три месяца за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Решение дисциплинарной комиссии Союза европейских футбольных ассоциаций вступает в силу незамедлительно и распространяется на все национальные и международные матчи.

Футболисты сдали допинг-тесты в ноябре после возвращения из расположения сборной Мали. Сообщается, что игроки получили от врача национальной команды средство от высотной болезни, ингредиент которого включен в запрещенный список. Врач команды был немедленно отстранен малийской ассоциацией.

"Зальцбург" лидирует в турнирной таблице австрийского первенства, досрочно обеспечив себе выход в плей-офф. Позднее в четверг клуб сыграет в 1/16 финала Лиги Европы против испанского "Вильярреала".