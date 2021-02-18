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Футбол в России

"Тамбов" 19 февраля снимется с РПЛ, если не договорится с футболистами

Игроки должны пойти на уступки, чтобы клубу разрешили дозаявлять игроков для участия в турнирах

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тамбов" 19 февраля снимется с розыгрыша Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), если не сможет договориться с игроками по долгам по зарплате. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор тамбовчан Павел Худяков.

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"Тамбов" испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. В пятницу комиссия по лицензированию Российского футбольного союза рассмотрит ситуацию с "Тамбовом".

"Общаемся, обсуждаем с ребятами [ситуацию с долгами], - сказал Худяков. - Если не договоримся, команда завтра снимется с чемпионата. Завтра все решится. Если договоримся и откроют заявку, у нас есть ребята, которых будем заявлять, и будем играть на кубок".

"Завтра будет решение и по кубку, и по тому, продолжит ли команда выступление в чемпионате. Если сможем договориться, будем доигрывать. Если нет - всё, команда снимается", - добавил он.

Собеседник агентства отметил, что переговоры идут с десятком игроков. "Мы общаемся. Все хотим выйти из этой ситуации", - заключил Худяков.

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