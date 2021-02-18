Польховский ответил Павловой, раскритиковавшей выбор места проживания на чемпионате мира

БЛЕД /Словения/, 18 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский не получал от спортсменки команды Евгении Павловой просьбы переселить ее из горного отеля в город во время чемпионата мира в Поклюке. Об этом он заявил ТАСС.

Павлова в четверг после сингл-микста заявила, что команда ошиблась с местом проведения подготовительного сбора к чемпионату мира. Также она посетовала на то, что спортсменам не дали покинуть отель в горах и переехать в ближайший город Блед, где восстановление организма после гонок и тренировок проходит быстрее. Решать эти вопросы должен был главный тренер.

"Мы здесь уже давно, но такой просьбы от Евгении я не получал, - сказал Польховский. - Мне об этом никто не говорил. Я не понимаю, с кем они общаются, как общаются. До меня такая информация не доходила".

Павлова отметила, что еще на прошлой неделе после спринта она чуть ли не со слезами умоляла переселить ее в город, о чем говорила и своему личному тренеру, и старшему тренеру женской сборной Михаилу Шашилову. "Шашилов спросил после спринта: "Может, их спустить?" Я согласился обсудить этот вопрос, но после он сказал, что они передумали. На этом все", - сказал главный тренер.