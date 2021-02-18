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Чемпионат мира по биатлону

Польховский ответил Павловой, раскритиковавшей выбор места проживания на чемпионате мира

Главный тренер заявил, что к нему лично по поводу места подготовки и проживания никто не обращался и о проблемах функциональной готовности биатлонистов из-за высоты он не осведомлен
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский Сергей Русанов/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский
© Сергей Русанов/ТАСС

БЛЕД /Словения/, 18 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский не получал от спортсменки команды Евгении Павловой просьбы переселить ее из горного отеля в город во время чемпионата мира в Поклюке. Об этом он заявил ТАСС.

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Павлова в четверг после сингл-микста заявила, что команда ошиблась с местом проведения подготовительного сбора к чемпионату мира. Также она посетовала на то, что спортсменам не дали покинуть отель в горах и переехать в ближайший город Блед, где восстановление организма после гонок и тренировок проходит быстрее. Решать эти вопросы должен был главный тренер.

"Мы здесь уже давно, но такой просьбы от Евгении я не получал, - сказал Польховский. - Мне об этом никто не говорил. Я не понимаю, с кем они общаются, как общаются. До меня такая информация не доходила".

Павлова отметила, что еще на прошлой неделе после спринта она чуть ли не со слезами умоляла переселить ее в город, о чем говорила и своему личному тренеру, и старшему тренеру женской сборной Михаилу Шашилову. "Шашилов спросил после спринта: "Может, их спустить?" Я согласился обсудить этот вопрос, но после он сказал, что они передумали. На этом все", - сказал главный тренер.

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"Но ко мне лично никто не обращался. Если есть вопросы - приходи, будем разговаривать. Я же ее сегодня видел перед стартом, но она этот вопрос даже не поднимала. С кем она разговаривает, я не понимаю. Об этом она говорила личному тренеру? Но он же в Новосибирске. Так пусть он позвонит, поговорим, я же не идиот, если ей так надо", - отметил он.

Польховский отметил, что возможность перелить спортсменов в Блед существовала. "Но по таким вопросам надо вовремя обращаться и не делать выводы за всю команду. Во-первых, мы находимся под эгидой оргкомитета, во-вторых, надо учитывать ковидную ситуацию, в-третьих, надо помнить о допинг-контроле, который требует, чтобы указывали местоположение спортсмена. Все это возможно решить, но об этой проблеме я услышал от вас", - заключил главный тренер.

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