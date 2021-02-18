Польховский ответил Павловой, раскритиковавшей выбор места проживания на чемпионате мира

БЛЕД /Словения/, 18 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский не получал от спортсменки команды Евгении Павловой просьбы переселить ее из горного отеля в город во время чемпионата мира в Поклюке. Об этом он заявил ТАСС.
Павлова в четверг после сингл-микста заявила, что команда ошиблась с местом проведения подготовительного сбора к чемпионату мира. Также она посетовала на то, что спортсменам не дали покинуть отель в горах и переехать в ближайший город Блед, где восстановление организма после гонок и тренировок проходит быстрее. Решать эти вопросы должен был главный тренер.
"Мы здесь уже давно, но такой просьбы от Евгении я не получал, - сказал Польховский. - Мне об этом никто не говорил. Я не понимаю, с кем они общаются, как общаются. До меня такая информация не доходила".
Павлова отметила, что еще на прошлой неделе после спринта она чуть ли не со слезами умоляла переселить ее в город, о чем говорила и своему личному тренеру, и старшему тренеру женской сборной Михаилу Шашилову. "Шашилов спросил после спринта: "Может, их спустить?" Я согласился обсудить этот вопрос, но после он сказал, что они передумали. На этом все", - сказал главный тренер.
"Но ко мне лично никто не обращался. Если есть вопросы - приходи, будем разговаривать. Я же ее сегодня видел перед стартом, но она этот вопрос даже не поднимала. С кем она разговаривает, я не понимаю. Об этом она говорила личному тренеру? Но он же в Новосибирске. Так пусть он позвонит, поговорим, я же не идиот, если ей так надо", - отметил он.
Польховский отметил, что возможность перелить спортсменов в Блед существовала. "Но по таким вопросам надо вовремя обращаться и не делать выводы за всю команду. Во-первых, мы находимся под эгидой оргкомитета, во-вторых, надо учитывать ковидную ситуацию, в-третьих, надо помнить о допинг-контроле, который требует, чтобы указывали местоположение спортсмена. Все это возможно решить, но об этой проблеме я услышал от вас", - заключил главный тренер.