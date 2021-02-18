Польховский в критике места подготовки биатлонистов к ЧМ увидел желание "замочить" его

БЛЕД /Словения/, 18 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский не исключает, что критика выбранного им места подготовки команды к чемпионату мира является попыткой подорвать его репутацию и оправдать свои слабые результаты. Об этом он заявил ТАСС.

По ходу чемпионата мира, который стартовал 10 февраля, неоднократно поднималась тема выбора Поклюки местом проведения подготовительного сбора к турниру. Высказывались предположения, что команда поступила неверно, разместившись в месте проведения турнира более чем за две недели до его начала. В четверг после выступления в сингл-миксте, в котором россияне заняли 11-е место, Евгения Павлова подтвердила, что в команде многие разделяют мнение ошибочности выбора в пользу Поклюки.

"Это ее мнение, ради бога, - сказал Польховский. - У нас же модно найти причину и после мочить-мочить-мочить. Я не вижу другой причины, кроме как подстраховать себя от плохого выступления. Здесь же живут чехи, норвежцы. Мы все время ищем, что нам мешает. Бороться надо! Бороться до последнего. Вот чего нам сегодня не хватает".

Старший тренер женской команды Михаил Шашилов не скрывает, что заключительный перед чемпионатом мира сбор он хотел провести в итальянском Антхольце, однако в итоге команда последовала плану Польховского. Павлова отметила, что не понимает, почему так произошло.

На чемпионате мира российские биатлонисты пока не завоевали ни одной медали, в соревновательной программе еще четыре гонки: две эстафеты и два масс-старта.