Колосков считает, что "Краснодар" имеет хорошие шансы на выход в 1/8 финала Лиги Европы

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. "Краснодар" способен победить загребское "Динамо" в ответном матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы и выйти в 1/8 финала турнира по сумме двух встреч. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

В четверг "Краснодар" на своем поле уступил хорватской команде со счетом 2:3.

"Краснодар" прекрасно играл и уверенно выглядел весь матч, за исключением первых 15 минут, когда, видимо, сказалась нехватка игровой практики. Меня поразили несколько вещей, особенно очень хорошая физическая готовность. "Краснодар" не уступал в этом компоненте, мощно прессинговал. Самое главное, что меня подкупает, "Краснодар" - единственная российская команда, у которой игроки часто идут в обводку", - отметил Колосков.

"Этот матч был по уровню игры намного сильнее, чем многие игры чемпионата Англии. Все время была динамика, атаки в обе стороны. По игре "Краснодар" не уступил, даже в чем-то превосходил. Думаю, что команде нужно немножко подтянуть игру в обороне. После первой игры ничего не закончилось, у "Краснодара" есть прекрасные шансы на победу в Хорватии и проход по сумме двух матчей", - добавил собеседник агентства.

Колосков не считает, что вратарь "Краснодара" Евгений Городов провел плохой матч, несмотря на три пропущенных мяча. "Возможно, где-то он пропустил необязательный гол, но он и выручал. Отразил выход один на один. Вратарь играет не один в команде, в эпизоде с третьим голом игрок хорватской команды остался один в штрафной площадке, его должны были накрывать", - заключил Колосков.

Ответная встреча пройдет в Хорватии 25 февраля.