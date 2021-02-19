Сборная России по баскетболу проведет заключительные матчи отбора на чемпионат Европы

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по баскетболу в заключительных матчах отбора на чемпионат Европы сыграет в Перми с командами Северной Македонии и Эстонии. Победа над македонцами гарантирует россиянам выход в финальную стадию турнира.

Сборная России выступает в отборочной группе В, где кроме эстонцев и команды с Балкан играют еще и итальянцы. Они являются одними из хозяев турнира, поэтому гарантировали себе место в финальной стадии. Оставшиеся три команды поборются за еще две путевки. Все матчи проходят в Перми на арене "Молот", где создан "пузырь" в рамках борьбы против коронавируса.

Матч против команды Северной Македонии россияне проведут в пятницу в 17:30 мск, встреча со сборной Эстонии состоится в воскресенье в 18:00 мск.

Благодаря победе итальянцев над командой Северной Македонии россиянам достаточно победить в пятницу, чтобы обеспечить себе место на чемпионате Европы.

В Пермь в составе сборной России прилетело 16 игроков. Капитаном команды является Андрей Воронцевич, который, покинув ЦСКА в июле 2020 года, до сих пор находится без клуба. "Мы в сборной только приветствуем его порыв помочь национальной команде и будем оказывать в том числе моральную поддержку", - рассказал ТАСС генменеджер национальной команды Сергей Панов.

В Перми сыграет и лауреат Матча звезд

Международной федерации баскетбола не удалось договориться с Евролигой о том, чтобы прервать матчи последней на время отборочного турнира, поэтому сборная России недосчитывалась лидеров ЦСКА, "Зенита" и "Химок".

В этот раз национальной команде помогло то, что оказался перенесен матч армейцев с "Панатинаикосом", и клуб отпустил в Пермь Джоэля Боломбоя и Семена Антонова. Наибольшим количеством игроков представлен "Нижний Новгород" (защитники Евгений Бабурин, Артем Комолов, Иван Стребков, нападающий Антон Астапкович). Комолов является победителем конкурса трехочковых бросков недавнего Матча звезд Единой лиги ВТБ Артем Комолов.

Матч россиян с командой Северной Македонии начнется в пятницу в 17:30 мск. С эстонцами подопечные Сергея Базаревича начнут матч в 18:00 мск.

Само европейское первенство пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах: Германии, Грузии, Италии и Чехии.