Тренер загребского "Динамо" отметил, что его команда еще не вышла в 1/8 финала Лиги Европы

КРАСНОДАР, 19 февраля. /ТАСС/. Футболисты загребского "Динамо" сделали лишь половину дела, победив в первом матче 1/16 финала Лиги Европы в гостях "Краснодар". Игроки будут усиленно готовиться к домашнему матчу, сообщил в ходе послематчевой пресс-конференции главный тренер "Динамо" Зоран Мамич.

В четверг "Краснодар" на своем поле уступил хорватской команде со счетом 2:3.

"Я могу поздравить свою команду с победой, но хочу в то же время сказать, что "Краснодар" - очень хорошая, очень сильная, агрессивная команда. Мы сделали лишь полдела и надеемся на положительный результат по итогам двух игр", - сказал Мамич.

Он уточнил, что это первый случай, когда команда из Хорватии побеждает в России. Также он отметил игру нападающего Бруно Петковича, который забил два мяча в ворота "Краснодара".

Тренер гостевой команды добавил, что на протяжении матча футболисты "Динамо" контролировали игру и, несмотря на два пропущенных гола, "показали надежность".