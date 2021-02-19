Шайба Михеева помогла "Торонто" обыграть "Оттаву" в матче НХЛ

Михеев забросил свою вторую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. Всего на счету российского нападающего 28 очков (10 голов + 18 передач) в 56 матчах за "Торонто". Его одноклубник Торнтон также отметился двумя результативными передачами, став самым возрастным игроком в истории команды (41 год 231 день), кому удалось набрать три и более очков за игру. Он превзошел достижение Карла Брюэра, установленное им 7 января 1980 года в игре против "Питтсбурга" в возрасте 41 года 78 дней. Выступающие за "Оттаву" россияне Никита Зайцев, Артем Зуб и Евгений Дадонов не отметились результативными действиями.

"Торонто" набрал 28 очков в 18 матчах и укрепился на первом месте таблицы Северного дивизиона. "Оттава" с 9 очками за 19 игр занимает последнюю, восьмую позицию.

В следующем матче "Торонто" 21 февраля сыграет на выезде против "Монреаля", который на следующий день встретится в гостях с "Оттавой".

В других матчах игрового дня "Вашингтон" дома обыграл "Баффало" (3:1), капитан хозяев Александр Овечкин отдал голевую передачу. "Коламбус" на своей площадке победил "Нэшвилл" (3:0), результативные пасы на свой счет записали Владислав Гавриков и Михаил Григоренко.