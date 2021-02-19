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Сборные по хоккею

Минспорт создаст рабочую группу по подготовке к чемпионату мира по хоккею 2023 года

Турнир пройдет в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке к проведению чемпионата мира по хоккею 2023 года будет создана при Министерстве спорта Российской Федерации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минспорта.

В 2023 году в России пройдут взрослый и молодежный чемпионаты мира. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко провел первое заседание организационного комитета по подготовке к проведению обоих турниров. По итогам заседания были утверждены планы основных мероприятий по подготовке к чемпионатам мира.

"Учитывая большое количество организаторов, особенно по молодежному первенству, для координации операционных вопросов при Минспорте будет создана рабочая группа по подготовке к предстоящим чемпионатам. Это позволит обеспечить тесное взаимодействие с исполнителями мероприятий на отдельных этапах подготовки и оперативное рассмотрение возникающих вопросов. Спортивно-концертный комплекс "Петербургский" - амбициозный проект, вместимость арены - свыше 20 тысяч зрителей, объект рассчитан на многофункциональное использование. Реконструкция объекта осуществляется инвестором в рамках концессионного соглашения, подписанного между правительством Санкт-Петербурга и ООО "СКА Арена", - рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Взрослый чемпионат мира состоится в Санкт-Петербурге, молодежный - в Омске и Новосибирске.

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