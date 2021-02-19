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Россиянка Рахимова стала победительницей теннисного турнира в Мельбурне в парном разряде

Вместе с представительницей Индии Анкитой Райна она обыграла Анну Блинкову и Анастасию Потапову
Камилла Рахимова EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Камилла Рахимова
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 19 февраля. Россиянка Камилла Рахимова и представительница Индии Анкита Райна обыграли Анну Блинкову и Анастасию Потапову в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне в парном разряде.

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Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 10:7 в пользу 19-летней Рахимовой и 28-летней Кайны.

Рахимова и Кайна одержали победу в своем первом совместном турнире. Россиянка занимает 158-е место в рейтинге WTA, это ее первый титул WTA в карьере. Райна располагается на 181-м месте мирового рейтинга и также выиграла свой первый в карьере турнир под эгидой организации.

Позднее в пятницу в финале одиночного разряда россиянка Дарья Касаткина встретится с представительницей Чехии Марией Боузковой. Встреча начнется не раньше 07:00 мск.

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