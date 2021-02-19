В Бурятии может быть размещен федеральный центр подготовки сборных команд России

УЛАН-УДЭ, 19 февраля. /ТАСС/. Бурятия может стать местом размещения федерального центра спортивной подготовки сборных команд России. Об этом сообщил журналистам в пятницу в Улан-Удэ министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Мы рассматриваем возможность создания здесь федерального центра подготовки сборных команд, учитывая уникальность региона, энергетику региона. Минспорт планирует в ближайшее время внимательно совместно с республикой, совместно с федерациями спорта подойти к разработке этого проекта", - сказал министр в ходе рабочей поездки в Бурятию.

Он отметил, что регион всегда был очень привлекательным для подготовки спортсменов. "Многие сборные команды осуществляют тут подготовку, учитывая, что многие крупные международные спортивные соревнования проводятся в азиатском регионе", - сказал Матыцин.

Глава Бурятии Алексей Цыденов уточнил, что в Бурятии подготовкой занимаются сборные по синхронному плаванию, по пулевой стрельбе, по боксу. "Сборная команда по боксу выбрала нашу территорию для предолимпийской подготовки, - отметил Цыденов. - Это показывает готовность нашей инфраструктуры и общую атмосферу принятия спорта".

В 2020 году Бурятия, по словам главы республики, стала вторым регионом после Крыма по количеству построенных спортивных объектов как для профессиональных спортсменов, так и для местных жителей, в том числе детей: работа ведется по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" и с привлечением инвесторов по схеме государственно-частного партнерства. "По итогам прошло года у нас 36 спортивных объектов построено, это стадионы, хоккейные коробки, спортплощадки с силовыми тренажерами, строится борцовская юрта, ледовый дворец, завершено возведение регионального центра по стрельбе из лука", - сказал Цыденов. Кроме того, на средства президентской дальневосточной субсидии в Улан-Удэ началось строительство регионального центра единоборств.

Нацпроект "Демография" реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина. Проект, рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".