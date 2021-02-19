Рам и Солсбери выиграли Australian Open в парном разряде

ТАСС, 19 февраля. Американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери обыграли британца Джейми Маррея и бразильца Бруно Соареса в финальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском парном разряде.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:2) в пользу 36-летнего Рама и 28-летнего Солсбери, имеющих пятый номер посева на турнире. Маррей и Соарес были посеяны под шестым номером.

Рам и Солсбери одержали победу на Открытом чемпионате Австралии второй раз подряд. Американец занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в парном разряде, это его 22-й титул ATP в карьере. Солсбери располагается на 12-м месте, он завоевал седьмой в карьере титул под эгидой организации. Они играют в паре с 2019 года.

Маррею 35 лет, Соаресу - 38, они являются победителями двух турниров серии Большого шлема в парном разряде - Открытого чемпионата Австралии (2016) и Открытого чемпионата США (2016). Также Соарес в паре с хорватом Мате Павичем в 2020 году одержал победу на Открытом чемпионате США. Британец занимает 22-е место в рейтинге ATP, бразилец - пятое.

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн.