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Дарья Касаткина выиграла первый турнир WTA с 2018 года

В финале турнира в Мельбурне российская теннисистка обыграла чешку Марию Боузкову
Дарья Касаткина AP Photo/Pavel Golovkin
Описание
Дарья Касаткина
© AP Photo/Pavel Golovkin

ТАСС, 19 февраля. Россиянка Дарья Касаткина обыграла чешку Марию Боузкову в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне.

Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:2, 6:2 в пользу 23-летней россиянки. Боузкова была посеяна на турнире под 13-м номером.

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Касаткина выиграла турнир WTA впервые за два с половиной года. В последний раз россиянка одержала победу на Кубке Кремля в октябре 2018 года.

Касаткина является 75-й ракеткой мира, на ее счету три титула WTA. Она дважды доходила до четвертьфинала турниров серии Большого шлема. Боузкова занимает 50-е место в мировом рейтинге, на турнирах серии Большого шлема она не проходила дальше второго круга.

Призовой фонд турнира в Мельбурне составлял $235,2 тыс.

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