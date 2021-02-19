Дарья Касаткина выиграла первый турнир WTA с 2018 года

ТАСС, 19 февраля. Россиянка Дарья Касаткина обыграла чешку Марию Боузкову в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне.
Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:2, 6:2 в пользу 23-летней россиянки. Боузкова была посеяна на турнире под 13-м номером.
Касаткина выиграла турнир WTA впервые за два с половиной года. В последний раз россиянка одержала победу на Кубке Кремля в октябре 2018 года.
Касаткина является 75-й ракеткой мира, на ее счету три титула WTA. Она дважды доходила до четвертьфинала турниров серии Большого шлема. Боузкова занимает 50-е место в мировом рейтинге, на турнирах серии Большого шлема она не проходила дальше второго круга.
Призовой фонд турнира в Мельбурне составлял $235,2 тыс.