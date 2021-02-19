Теннисистка Касаткина призналась, что была рада играть матчи со зрителями

ТАСС, 19 февраля. Россиянка Дарья Касаткина, ставшая победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне, была рада играть матчи со зрителями. Комментарий спортсменки приводит пресс-служба WTA.
Касаткина обыграла чешку Марию Боузкову в финале турнира со счетом 4:6, 6:2, 6:2. Она выиграла турнир WTA впервые за два с половиной года. В последний раз россиянка одержала победу на Кубке Кремля в октябре 2018 года.
Can't forget to give a shout-out to your parents! @DKasatkina | #PhillipIslandWTA pic.twitter.com/82GJ5yLNvb— wta (@WTA) February 19, 2021
"Я хотела бы поблагодарить WTA, Tennis Australia (Федерацию тенниса Австралии) и всех, кто занимался организацией турниров, за предоставленную возможность участвовать. Это просто потрясающе иметь возможность соревноваться, учитывая ситуацию в мире, и быть здесь, просто играть на глазах у зрителей. Я очень ценю это", - сказала Касаткина.
Касаткиной 23 года, она является 75-й ракеткой мира, на ее счету три титула WTA. Она дважды доходила до четвертьфинала турниров серии Большого шлема.