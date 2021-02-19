Теннисистка Касаткина призналась, что была рада играть матчи со зрителями

Касаткина обыграла чешку Марию Боузкову в финале турнира со счетом 4:6, 6:2, 6:2. Она выиграла турнир WTA впервые за два с половиной года. В последний раз россиянка одержала победу на Кубке Кремля в октябре 2018 года.

"Я хотела бы поблагодарить WTA, Tennis Australia (Федерацию тенниса Австралии) и всех, кто занимался организацией турниров, за предоставленную возможность участвовать. Это просто потрясающе иметь возможность соревноваться, учитывая ситуацию в мире, и быть здесь, просто играть на глазах у зрителей. Я очень ценю это", - сказала Касаткина.

Касаткиной 23 года, она является 75-й ракеткой мира, на ее счету три титула WTA. Она дважды доходила до четвертьфинала турниров серии Большого шлема.