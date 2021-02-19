Рукавицын: конкуренция не должна помешать фигуристам Алиеву и Игнатову в отборе на ЧМ

На чемпионате мира в Стокгольме в мужском одиночном катании смогут выступить два россиянина. Первое место победой на национальном чемпионате в Челябинске себе обеспечил Михаил Коляда, на вторую путевку претендуют сразу несколько спортсменов, среди которых чемпион Европы Алиев и победитель прошлогоднего финала Кубка России Игнатов.

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Внутренняя конкуренция между фигуристами Дмитрием Алиевым и Макаром Игнатовым, которые тренируются в группе Евгения Рукавицына, не должна помешать спортсменам достойно подойти к финалу Кубка России - этапу отбора на чемпионат мира в Стокгольме. Таким мнением с ТАСС поделился Рукавицын.

"Конкуренция в группе есть по умолчанию, - отметил Рукавицын. - Сейчас на льду царит хороший спортивный ажиотаж, но обстановка добрая. Я с ребятами лишь слегка коснулся этой темы, пожелав и себе, и им мудрости. Сейчас пока стоит отодвинуть момент соперничества как можно ближе к турниру, чтобы лишние факторы не мешали процессу подготовки, - важно отточить перед финалом свое мастерство до максимума, честно делать свою работу, не обременяя себя дополнительным давлением".

"Рано или поздно все группы, претендующие на высокие результаты, сталкиваются с такого рода ситуациями, и к этому нужно относиться как к естественному процессу, к которому нужно подходить честно, открыто и мудро. Да, процесс понятен - место в сборной осталось одно, а претендентов на него немало. В их числе сейчас и мои дорогие и любимые спортсмены", - рассказал Рукавицын.

Финал Кубка России пройдет в Москве с 27 февраля по 2 марта.