Союз биатлонистов России заплатит €300 за изготовление флага команды для чемпионата мира

БЛЕД /Словения/, 19 февраля. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) обязали компенсировать €300, которые Международный союз биатлонистов (IBU) потратил на изготовление флага команды для чемпионата мира в словенской Поклюке. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к IBU.

У международной федерации нет претензий к соблюдению биатлонистами из России санкций WADA

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская сборная на чемпионате мира выступает в статусе команды СБР без государственных символов. Специально к турниру был изготовлен флаг команды, на котором изображен монохромный логотип национальной федерации без российского триколора.

IBU потребовал компенсировать расходы, связанные с изготовлением флага. Они составили €300. При этом общие расходы СБР, связанные с процессом полноправного восстановления прав организации в IBU, за два года уже превысили €1 млн.

Флаг был установлен над стрельбищем биатлонного комплекса в Поклюке в ряду знамен стран - участниц чемпионата мира.

СБР был ограничен в правах IBU в декабре 2017 года. Причиной послужила череда допинговых скандалов в российском спорте. Российские биатлонисты сохранили право выступать на международных соревнованиях, однако страна лишилась своих представителей в международной федерации и права проводить турниры под эгидой IBU. Глава СБР Виктор Майгуров рассчитывает, что полноправное членство организации будет восстановлено в конце 2022 года.

Санкции WADA распространяются только на чемпионаты мира и Олимпийские игры, в других соревнованиях сезона российские биатлонисты выступают под национальным флагом.