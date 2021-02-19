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Бокс

СМИ: бой Тима Цзю может не состояться из-за травмы соперника

Поединок против Денниса Хогана запланирован на 31 марта

ТАСС, 19 февраля. Поединок сына бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Тима Цзю против Денниса Хогана, который запланирован на 31 марта в австралийском Ньюкасле, может не состояться из-за травмы носа, полученной ирландцем на тренировке. Об этом сообщает портал Fightnews.com со ссылкой на австралийскую газету Daily Telegraph.

Сообщается, что промоутер ожидает новостей от ирландца и его команды, прежде чем принять окончательное решение о проведении боя. Победитель этого поединка встретится с чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе аргентинцем Брайаном Кастаньо.

16 декабря Цзю выиграл у новозеландца Боуина Моргана нокаутом в первом раунде и защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF) и глобальный пояс WBO в весовой категории до 69,9 кг.

На счету 26-летнего Цзю 17 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения. Боксер дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года. В его активе также титулы чемпиона Австралии, континентальной Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и временный титул чемпиона Океании по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он занимает второе место в рейтинге WBO и третье - IBF.

35-летний Хоган имеет в активе 28 побед (7 нокаутом), три ничьи и одно поражение. Он занимает восьмое место в рейтинге WBC.

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