СМИ: бой Тима Цзю может не состояться из-за травмы соперника

ТАСС, 19 февраля. Поединок сына бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Тима Цзю против Денниса Хогана, который запланирован на 31 марта в австралийском Ньюкасле, может не состояться из-за травмы носа, полученной ирландцем на тренировке. Об этом сообщает портал Fightnews.com со ссылкой на австралийскую газету Daily Telegraph.

Сообщается, что промоутер ожидает новостей от ирландца и его команды, прежде чем принять окончательное решение о проведении боя. Победитель этого поединка встретится с чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе аргентинцем Брайаном Кастаньо.

16 декабря Цзю выиграл у новозеландца Боуина Моргана нокаутом в первом раунде и защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF) и глобальный пояс WBO в весовой категории до 69,9 кг.

На счету 26-летнего Цзю 17 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения. Боксер дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года. В его активе также титулы чемпиона Австралии, континентальной Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и временный титул чемпиона Океании по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он занимает второе место в рейтинге WBO и третье - IBF.

35-летний Хоган имеет в активе 28 побед (7 нокаутом), три ничьи и одно поражение. Он занимает восьмое место в рейтинге WBC.