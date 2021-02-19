"Динамо" готово сыграть со "Спартаком" в матче Кубка России при минус 15 градусов

Матч между "Динамо" и "Спартаком" запланирован на 20 февраля на "ВТБ-Арене". По прогнозу синоптиков, температура воздуха в этот период времени в Москве, в которой запланированы три матча, может опуститься до 22 градусов мороза. В соответствии с регламентом турнира, клубы по взаимной договоренности могут перенести встречу при температуре ниже минус 15 градусов.

"Я бы сказал иначе. Мы готовимся к игре, полностью сконцентрированы на этом и не думаем о погоде, - сказал Шварц. - Мы хотим максимально пройти в Кубке России, завтра хотим победить, но я бы не стал расставлять приоритеты между кубком и чемпионатом. В премьер-лиге впереди 11 туров".

В четверг "Динамо" вернулось со сборов в Турции, в то время как "Спартак" последние недели находился в Тарасовке. "Последние два-три дня в Турции было минус 3-4, сегодня и завтра проведем тренировки, считаю, что мы хорошо подготовились. За время подготовки все футболисты получили необходимую игровую практику, считаю, что каждый игрок сделал прогресс в развитии. С точки зрения команды мы тоже стали на ступеньку выше", - отметил главный тренер "Динамо".

"Мы готовимся к тому, что "Спартак" может выставить две схемы. Вполне вероятно, что он завтра выставит схему 3-4-1-2. Они также знают, что мы, скорее всего, сыграем 4-3-3", - добавил он.

В межсезонье в состав "Динамо" вернулся полузащитник Даниил Липовой, который выступал в "Химках" на правах аренды. "По сборам он производит хорошее впечатление, мы решили, что так как у нас молодая команда, развивать ее дальше. Если говорить о новых игроках, это должны быть футболисты, которые качественно нас усилят. До закрытия трансферного окна несколько дней, посмотрим, что будет", - заключил Шварц.