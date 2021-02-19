Тренер осужден в Архангельской области за склонение подростков к употреблению допинга

АРХАНГЕЛЬСК, 19 февраля. /ТАСС/. Тренер физкультурно-оздоровительного комплекса, тренировавший подростков в Северодвинске, осужден за склонение спортсменов к употреблению запрещенных веществ, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы Архангельского областного суда.

"Тренировавший северодвинских подростков 50-летний работник физкультурно-оздоровительного комплекса, пенсионер МВД, признан виновным в склонении несовершеннолетних спортсменов к употреблению запрещенных веществ. Тренировавший несовершеннолетних спортсменов гражданин осужден по п. "б" ч. 2 ст. 230.1 УК РФ ("Склонение спортсмена иным специалистом в области физической культуры и спорта к использованию субстанций, запрещенных для использования в спорте, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних спортсменов")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тренер освобожден от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, то есть по нереабилитирующим основаниям.

Дети успешно участвовали в различных соревнованиях, однако наставник выражал недовольство из-за отсутствия значимого роста показателей, наблюдая за их результатами. Склонив несовершеннолетних к приему препарата, тренер сам неоднократно делал детям уколы, тщательно прятал запрещенный к употреблению препарат, а использованные шприцы, флаконы и ампулы забирал с собой.

В январе 2018 года сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) взяли на исследование образцы, у одного из несовершеннолетних обнаружили [синтетический] тестостерон. За применение запрещенного для использования в спорте вещества юноша был дисквалифицирован на четыре года. Последний укол тренер сделал подростку в январе 2018 года, а спустя 10-15 минут в спортивный комплекс пришли сотрудники полиции. Они изъяли препарат, присутствовавший при этом фигурант дела, увидев изъятый флакон, взял его в руки и заявил, что в случае обнаружения его отпечатков пальцев все присутствующие должны подтвердить, что они образовались именно в этот момент.