"Уфа" выступит за перенос матча Кубка России при температуре ниже минус 15 градусов

Матч между "Уфой" и "Уралом" должен состояться 22 февраля, начало игры намечено на 12:00 мск. Согласно информации Гидрометцентра, в этот день в Уфе температура не поднимется выше отметки минус 20 градусов. В регламенте Кубка России прописано, что в случае, если температура воздуха в день игры составит 15 градусов ниже нуля, инспектор матча запрашивает согласие обоих клубов на участие, если хотя бы одна команда отказывается, игра переносится. Окончательное решение о проведении встречи при наличии согласия от обеих команд остается за главным арбитром.

МОСКВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Уфа" будет выступать за перенос матча 1/8 финала Бетсити - Кубка России против екатеринбургского "Урала", если температура будет ниже разрешенных регламентом минус 15 градусов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из столицы Башкирии Ринат Шайбеков.

"У нас команда тренируется, сегодня тренировка в три часа, сейчас температура около минус 14 градусов, но в день игры будет около минус 20, - сказал Шайбеков. - Будем ли настаивать на том, чтобы матч состоялся? Смотря какая температура будет. За час [до начала матча] все будет определяться, мы же не должны заморозить футболистов ни одной, ни другой команды".

"Надо отталкиваться от реальности - что в Башкирии, что в Свердловской области в феврале всегда зима. Завтра ночью у нас минус 27, днем минус 18 - у нас стоит настоящая зима. Если температура будет ниже минус 15 градусов, скорее всего, будем за перенос. Позицию Григория Викторовича (Иванова, президента "Урала" - прим. ТАСС) еще не узнавал, но какой руководитель скажет, чтобы футболисты играли - это абсурд", - отметил гендиректор "Уфы".

17 февраля в службе коммуникаций Российского футбольного союза ТАСС сообщили о том, что встречи 1/8 финала Кубка России пройдут согласно изначальному календарю и регламенту. В организации подчеркнули, что от всех принимающих клубов были получены подтверждения о проведении матчей, а также отметили, что "окончательное решение будет принято комиссаром (инспектором) и арбитром за час до начала игры с учетом фактической погоды".

Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 20-22 февраля. В субботу состоятся встречи "Зенит" - "Арсенал" и "Динамо" - "Спартак". На воскресенье запланированы матчи ЦСКА - "СКА-Хабаровск", "Локомотив" - "Тамбов", "Краснодар" - "Сочи" и "Ростов" - "Ахмат". В понедельник помимо игры "Уфа" - "Урал" должна состояться встреча "Химки" - "Крылья Советов".