"Уфа" выступит за перенос матча Кубка России при температуре ниже минус 15 градусов

МОСКВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Уфа" будет выступать за перенос матча 1/8 финала Бетсити - Кубка России против екатеринбургского "Урала", если температура будет ниже разрешенных регламентом минус 15 градусов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из столицы Башкирии Ринат Шайбеков.
Матч между "Уфой" и "Уралом" должен состояться 22 февраля, начало игры намечено на 12:00 мск. Согласно информации Гидрометцентра, в этот день в Уфе температура не поднимется выше отметки минус 20 градусов. В регламенте Кубка России прописано, что в случае, если температура воздуха в день игры составит 15 градусов ниже нуля, инспектор матча запрашивает согласие обоих клубов на участие, если хотя бы одна команда отказывается, игра переносится. Окончательное решение о проведении встречи при наличии согласия от обеих команд остается за главным арбитром.
"У нас команда тренируется, сегодня тренировка в три часа, сейчас температура около минус 14 градусов, но в день игры будет около минус 20, - сказал Шайбеков. - Будем ли настаивать на том, чтобы матч состоялся? Смотря какая температура будет. За час [до начала матча] все будет определяться, мы же не должны заморозить футболистов ни одной, ни другой команды".
"Надо отталкиваться от реальности - что в Башкирии, что в Свердловской области в феврале всегда зима. Завтра ночью у нас минус 27, днем минус 18 - у нас стоит настоящая зима. Если температура будет ниже минус 15 градусов, скорее всего, будем за перенос. Позицию Григория Викторовича (Иванова, президента "Урала" - прим. ТАСС) еще не узнавал, но какой руководитель скажет, чтобы футболисты играли - это абсурд", - отметил гендиректор "Уфы".
17 февраля в службе коммуникаций Российского футбольного союза ТАСС сообщили о том, что встречи 1/8 финала Кубка России пройдут согласно изначальному календарю и регламенту. В организации подчеркнули, что от всех принимающих клубов были получены подтверждения о проведении матчей, а также отметили, что "окончательное решение будет принято комиссаром (инспектором) и арбитром за час до начала игры с учетом фактической погоды".
Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 20-22 февраля. В субботу состоятся встречи "Зенит" - "Арсенал" и "Динамо" - "Спартак". На воскресенье запланированы матчи ЦСКА - "СКА-Хабаровск", "Локомотив" - "Тамбов", "Краснодар" - "Сочи" и "Ростов" - "Ахмат". В понедельник помимо игры "Уфа" - "Урал" должна состояться встреча "Химки" - "Крылья Советов".