Никифорова победила в командном чемпионате России по спортивной ходьбе

ТАСС, 19 февраля. Маргарита Никифорова победила на дистанции 35 км в командном чемпионате России по спортивной ходьбе, который проходит в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

Никифорова преодолела дистанцию за 2 часа 43 минуты 14 секунд. Второе место заняла Эльмира Алембекова (2:45.00), третьей стала Анастасия Калашникова (2:46.29).

На той же дистанции среди мужчин с результатом 2 часа 31 минута 27 секунд победителем стал Дементий Чепарев. Второе место занял Сергей Раков (2:32.26), третье - Кирилл Шутов (2:35.00).

Никифорова является серебряным призером чемпионата России 2020 года среди молодежи (до 23 лет). Чепарев - чемпион России на дистанции 50 км 2020 года.