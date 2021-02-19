СМИ: несколько игроков "Тамбова" отозвали заявления из палаты по разрешению споров РФС

ТАСС, 19 февраля. Несколько игроков "Тамбова" отозвали свои заявления о выплате долгов по зарплате и премиальным за прошлый и нынешний сезоны из палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс".

По данным издания, руководство "Тамбова" сумело договориться с 12 футболистами, в основном из числа уже покинувших клуб.