СМИ: несколько игроков "Тамбова" отозвали заявления из палаты по разрешению споров РФС

ТАСС, 19 февраля. Несколько игроков "Тамбова" отозвали свои заявления о выплате долгов по зарплате и премиальным за прошлый и нынешний сезоны из палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс".
По данным издания, руководство "Тамбова" сумело договориться с 12 футболистами, в основном из числа уже покинувших клуб.
"Тамбов" испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. В пятницу комиссия по лицензированию Российского футбольного союза рассмотрит ситуацию с "Тамбовом".
17 февраля источник, близкий к клубу, сообщил ТАСС, что "Тамбов" с большой долей вероятности не сможет доиграть сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). 18 февраля спортивный директор тамбовчан Павел Худяков подтвердил ТАСС, что 19 февраля снимется с РПЛ, если не договорится с футболистами по долгам по зарплате. "Тамбову" запрещено регистрировать новых футболистов в связи с задолженностями по зарплате.