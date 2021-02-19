"Спартак" отказался продавать футболиста Урунова в "Уфу" за €1 млн

МОСКВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Спартак" отказало "Уфе" в продаже полузащитника Остона Урунова за €1 млн. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из столицы Башкирии Ринат Шайбеков.

"Спартак" 19 февраля исключил Урунова из заявки для участия в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). 20-летний игрок из Узбекистана перешел в московский клуб летом 2020 года из "Уфы". В нынешнем сезоне он провел за красно-белых девять матчей, в которых забил один гол.

"Им он, наверное, не нужен. Как только увидели, что "Спартак" отзаявил Урунова, отправили им письмо и попросили отдать его в аренду до конца сезона. Заработную плату берем на себя. С игроком и его агентом будем договариваться [в полном ли объеме "Уфа" будет обязана платить зарплату]", - сказал Шайбеков.

"Мы хотим взять его просто в аренду [без права или обязательства выкупа]. До этого писали письмо о том, что хотим его выкупить за те же деньги, за которые его отдали. "Спартак" запросил в три раза больше - мы предложили €1 млн, они хотели €3 млн", - добавил гендиректор "Уфы".

"Уфа" после 19 туров занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Отставание от 12-й строчки, которая гарантирует команде сохранение места в элите российского футбола на сезон-2021/22, составляет восемь очков. "Спартак" перед возобновлением чемпионата страны располагается на третьей строчке, набрав 35 очков. Отставание от идущего первым "Зенита" равно шести очкам.