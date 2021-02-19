Объявлен состав женской российской команды на эстафету чемпионата мира по биатлону

БЛЕД /Словения/, 19 февраля. /ТАСС/. Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева выступят в составе российской команде в эстафетной гонке на чемпионате мира в словенской Поклюке. Об этом ТАСС сообщил старший тренер женской сборной Михаил Шашилов.

"Изменения возможны только по состоянию здоровья, - отметил Шашилов. - Но сейчас никаких проблем нет".

В таком сочетании российская команда победила в январе на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Мужская и женские эстафеты на чемпионате мира пройдут 20 февраля, за день до окончания турнира. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда на турнире выступает без государственной символики.