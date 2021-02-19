{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Журналист ТАСС вошел в комиссию формирования рейтингов Bellator

В комиссию вошли 15 представителей СМИ

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Специальный корреспондент ТАСС Игорь Лазорин вошел в состав комиссии по формированию рейтинга бойцов американской лиги смешанных единоборств (ММА) Bellator. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, который поступил в распоряжение ТАСС.

Bellator представил платформу, с помощью которой будут сформированы рейтинги бойцов Bellator. В комиссию вошли 15 представителей СМИ, единственным журналистом из России стал Лазорин.

В Bellator выступают такие российские бойцы, как Федор Емельяненко, Вадим Немков, Усман Нурмагомедов, Рустам Хабилов, Виталий Минаков, Сергей Харитонов и Хасан Магомедшарипов.

Теги
ММА
Чемпионат мира по биатлону
Тренер объяснил включение Павловой в состав эстафетной команды на чемпионате мира
В четверг после смешанной одиночной эстафеты биатлонистка заявила, что команда ошиблась с местом подготовки к турниру и охарактеризовала свое состояние как крайне неудовлетворительное
Читать полностью