Журналист ТАСС вошел в комиссию формирования рейтингов Bellator

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Специальный корреспондент ТАСС Игорь Лазорин вошел в состав комиссии по формированию рейтинга бойцов американской лиги смешанных единоборств (ММА) Bellator. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, который поступил в распоряжение ТАСС.

Bellator представил платформу, с помощью которой будут сформированы рейтинги бойцов Bellator. В комиссию вошли 15 представителей СМИ, единственным журналистом из России стал Лазорин.

В Bellator выступают такие российские бойцы, как Федор Емельяненко, Вадим Немков, Усман Нурмагомедов, Рустам Хабилов, Виталий Минаков, Сергей Харитонов и Хасан Магомедшарипов.