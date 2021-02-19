Федерация современного пятиборья России планирует провести ЧЕ на Нижегородской ярмарке

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Чемпионат Европы по современному пятиборью может пройти на Нижегородской ярмарке. Об этом журналистам рассказал президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов.

Турнир пройдет с 4 по 12 июля.

"Санкции, которые на нас наложило WADA [Всемирное антидопинговое агентство] и подтвердил CAS [Спортивный арбитражный суд], касаются чемпионатов мира, и те редкие чемпионаты Европы, право на которые нам удается получить, мы должны проводить на чрезвычайно высоком уровне. Этот чемпионат Европы будут транслировать многие ведущие телеканалы, - сказал Аминов. - Наш чемпионат Европы будет иметь мировое значение еще и потому, что в остальных странах будут пристально следить, как выступают европейские конкуренты перед Олимпийскими играми".

"Мы хотим провести турнир на Нижегородской ярмарке, это очень красивое место, которое отражает дух города", - отметил он.