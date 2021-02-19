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Чемпионат мира по биатлону

Тренер объяснил включение Павловой в состав эстафетной команды на чемпионате мира

В четверг после смешанной одиночной эстафеты биатлонистка заявила, что команда ошиблась с местом подготовки к турниру и охарактеризовала свое состояние как крайне неудовлетворительное

БЛЕД /Словения/, 19 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Евгения Павлова заявила о готовности участвовать в эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке, поэтому оснований отказывать ей в таком праве не было. Об этом журналистам заявил старший тренер женской национальной команды Михаил Шашилов.

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Павлова в эстафете выступит вместе с Татьяной Акимовой, Светланой Мироновой и Ульяной Кайшевой. В четверг после смешанной одиночной эстафеты биатлонистка заявила, что команда ошиблась с местом подготовки к чемпионату мира и охарактеризовала свое состояние как крайне неудовлетворительное. Свое плохое самочувствие она объяснила тем, что уже два месяца живет на высоте более тысячи метров, нахождение в таких условиях не позволяет ее организму нормально восстановиться.

"Павлова сказала, что чувствует себя нормально, она будет бороться", - сказал Шашилов.

"Если спортсмен чувствует неуверенность, то он может отказаться, но если он этого не делает, значит, надо выходить и биться. Они же бьются за Россию, а не за себя лично", - добавил он.

В таком сочетании российская команда победила в январе на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Мужская и женские эстафеты на чемпионате мира пройдут 20 февраля, за день до окончания турнира. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда на турнире выступает без государственной символики.

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