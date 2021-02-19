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Чемпионат мира по биатлону

Биатлонист Халили вошел в состав российской команды на мужскую эстафету на чемпионате мира

Также в команду вошли Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов
Карим Халили EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Описание
Карим Халили
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ТАСС, 19 февраля. Карим Халили выступит в составе сборной России в мужской эстафетной гонке на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Халили выйдет на дистанцию первым из россиян. Вслед за ним в гонку отправятся Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

В среду Халили занял шестое место в индивидуальной гонке на чемпионате мира.

Мужская эстафета на чемпионате мира пройдет 20 февраля, за день до окончания турнира. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда на турнире выступает без государственной символики.

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