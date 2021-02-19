Бывший генеральный директор "Спартака" Газизов рассказал о причинах ухода из клуба

Об уходе Газизова было объявлено 8 декабря. Глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов сказал ТАСС, что Газизов покинул пост генерального директора "Спартака" из-за расхождений во взглядах на развитие клуба с руководством.

ТАСС, 19 февраля. Уход Шамиля Газизова с поста генерального директора "Спартака" был обусловлен тем, что в футбольном клубе принимались коллективные решения, тогда как функционер на такой должности должен лично нести ответственность за все решения. Об этом Газизов заявил в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу" .

"Нужно быть самокритичным, я шел за титулом, но у меня это не получилось, значит, я могу сказать, что не хватило мозгов, - сказал Газизов. - Ушел, когда были на первом месте, но, видимо, не выдержал. Менеджер должен нести ответственность за результат, за деньги. А когда это коллективные решения - это не по мне".

"Это было не увольнение, а общее решение, которое назревало. Мне предлагалось: "останься и получай зарплату", я сказал, что так не будет. Я благодарен [владельцу "Спартака"] Леониду Арнольдовичу [Федуну], что он отпустил меня из "Спартака". Отпустил и сказал: "Ладно, если ты так не можешь работать, давай разойдемся", - добавил функционер.

Газизов пришел в "Спартак" летом 2020 года. Ранее он занимал пост генерального директора "Уфы" с 2011 года. При нем уфимский клуб впервые в своей истории вышел в элитный дивизион чемпионата страны. По итогам сезона-2017/18 "Уфа" заняла шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), завоевав право сыграть в квалификации Лиги Европы, однако команда не смогла выйти в групповой этап турнира.