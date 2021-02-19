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Влияние коронавируса на спорт

WADA заявило, что не возражает против вакцинирования спортсменов от коронавируса

Во Всемирном антидопинговом агентстве отметили, что продолжат отслеживать всю доступную информацию и проводить консультации по вопросам вакцинации
© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не видит препятствий для вакцинации спортсменов для защиты от коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе агентства.

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Разработка вакцин началась еще с середины прошлого года во время пандемии коронавируса.

"Что касается вакцин против SARS-Cov-2, которые до сих пор были одобрены для использования людьми, то WADA не имеет особых опасений, поскольку вакцины не относятся к списку запрещенных веществ и методов. Спортсмены могут быть уверены, что WADA будет продолжать отслеживать всю доступную информацию и консультировать их и других членов антидопингового сообщества в крайне маловероятном случае, если ингредиент какой-либо одобренной вакцины может оказаться проблематичным", - говорится в сообщении.

На данный момент разрешены к применению российская вакцина "Спутник V", а также три вакцины, разработанные в США, две - в Великобритании, шесть китайских, по одной из Германии и Индии.

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Влияние коронавируса на спорт
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