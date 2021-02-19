Решение о проведении игр Кубка России по футболу будет приниматься в присутствии зрителей

Матчи 1/8 финала Кубка России запланированы на 20-22 февраля. По прогнозу синоптиков, температура воздуха в этот период времени в Москве, в которой запланированы три матча, на нижней отметке будет колебаться от 21 до 24 градусов мороза, на верхней - от 12 до 15 градусов. В Санкт-Петербурге игра пройдет под крышей "Газпром Арены", в Краснодаре ожидается до минус 2 градусов, в Ростове-на-Дону - до минус 1 градуса, а в Химках - до минус 16 градусов. В Уфе, согласно прогнозу, температура не поднимется выше отметки минус 20 градусов.

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Решение о проведении матчей 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу с учетом погодных условий будет приниматься за час до стартового свистка, к тому моменту на стадионах будут присутствовать зрители. Это прописано в регламенте турнира на сезон-2020/21.

В части 12-й восьмой статьи регламента Кубка России ("Условия проведения матча") прописано, что в случае необходимости комиссар (инспектор) вправе потребовать от организатора матча обеспечить проведение температурных замеров окружающего воздуха на стадионе за три, два и один час до начала игры. "Замеры окружающего воздуха проводятся с использованием термометров на высоте одного метра от футбольного поля в центральном круге, при этом замер температуры за один час до начала матча проводится при обязательном присутствии судьи или резервного судьи. О результатах замеров комиссар (инспектор) незамедлительно извещает департамент организации и проведения соревнований Российского футбольного союза (ДОПС РФС). Если температура окружающего воздуха ниже минус 15 градусов, комиссар (инспектор) должен запросить согласие обеих играющих команд на участие в матче и незамедлительно проинформировать ДОПС, судью о получении или неполучении такого согласия", - говорится в документе.

Также отмечается, что окончательное решение о возможности проведения матча при наличии согласия от обеих команд принимает судья. "Если любая из команд отказывается от проведения матча при температуре окружающего воздуха ниже минус 15 градусов, матч переносится на другой срок. Дату, место и время начала перенесенного матча определяет совместная комиссия", - сообщается в регламенте Кубка России. Соответственно, последний замер температуры и вынесение окончательного решения о том, состоится тот или иной матч, принимается не раньше, чем за час до стартового свистка, когда на трибуны уже осуществляется допуск зрителей.

Как сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС 17 февраля, встречи 1/8 финала Кубка России пройдут согласно изначальному календарю и регламенту. В организации подчеркнули, что от всех принимающих клубов были получены подтверждения о проведении матчей, а также отметили, что "окончательное решение будет принято комиссаром (инспектором) и арбитром за час до начала игры с учетом фактической погоды".

В субботу, 20 февраля в Санкт-Петербурге и Москве состоятся встречи "Зенит" - "Арсенал" и "Динамо" - "Спартак" соответственно. На воскресенье, 21 февраля, в Москве запланированы матчи ЦСКА - "СКА-Хабаровск" и "Локомотив" - "Тамбов", в Краснодаре и Ростове на-Дону должны пройти игры "Краснодар" - "Сочи" и "Ростов" - "Ахмат". В понедельник, 22 февраля, в Уфе и Химках должны состояться встречи "Уфа" - "Урал" и "Химки" - "Крылья Советов".