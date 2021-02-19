"Тамбов" продолжит выступление в чемпионате России по футболу

"Тамбов" испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. В пятницу состоялось заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза, на котором рассматривалась ситуация с "Тамбовом". 18 февраля спортивный директор тамбовчан Павел Худяков сообщил ТАСС о том, что клуб снимется с розыгрыша РПЛ, если не сможет договориться с игроками по долгам по зарплате.

"Завершилось заседание комиссии по лицензированию, - говорится в сообщении. - "Тамбов" получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов, при этом также клуб смог обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки, реструктуризировав свою задолженность. "Тамбов" продолжит выступление в российских футбольных соревнованиях".

"РФС и РПЛ будут вести регулярный мониторинг ситуации и контролировать соблюдение регламентных требований футбольным клубом "Тамбов" при участии в соревнованиях", - отмечается в заявлении РФС.

"Тамбов" ушел на зимнюю паузу, занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги с 13 очками в активе. В чемпионате страны в нынешнем сезоне клубу осталось сыграть 11 матчей. Отставание от 12-го места, которое позволит команде по спортивному принципу сохранить место в РПЛ, составляет 8 очков. В 20-м туре команда из Тамбова 26 февраля должна сыграть в Саранске против волгоградского "Ротора".

Первый официальный матч команды в 2021 году намечен на 21 февраля. В этот день тамбовчане в Москве должны сыграть с "Локомотивом" в 1/8 финала Бетсити - Кубка России.

В новость были внесены изменения (16:23 мск) - добавлено подтверждение РФС