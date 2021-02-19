Андрей Чесноков уверен в победе Даниила Медведева в финале Australian Open

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Теннисист Даниил Медведев набрал отличную физическую форму, в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) с сербом Новаком Джоковичем россиянин имеет наилучшие шансы на победу. Таким мнением с ТАСС поделился финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.
В пятницу в полуфинале турнира Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 6:2, 7:5, ранее в четвертьфинале он победил своего соотечественника Андрея Рублева (7:5, 6:3, 6:2), в 1/8 финала - американца Маккензи Макдональда (6:4, 6:2, 6:3), в третьем круге в пяти сетах справился с сербом Филипом Крайиновичем - 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0.
"После пятисетового поединка с Крайиновичем Медведева понесло вперед - в матче с американцем он все равно что пришел в ресторан, спокойно присел, заказал себе бигмак и спокойно съел его. Потом в трех сетах выиграл у Рублева, хотя матч изначально должен был получиться достаточно серьезным. Я видел, как он здорово играл на "Мастерсе", но то, как он играет сейчас - это просто нереально, он вышел на бешеную форму, на такую кондицию, что я даже не представляю себе, как он может проиграть Джоковичу. Только если какое-то чудо произойдет", - уверен Чесноков.
Чесноков отметил высокую точность Медведева: "Он не просто попадает и кладет мяч где-то в метре-полуметре от линии, он не находит место на корте - он бьет в конкретную точку, в которую попасть невозможно, а он попадает. И потом, как он плотно играет на задней линии. У него хорошая форма сейчас, хорошая кондиция, он может сделать отыгрыш в 30-40 ударов, другой может умереть от усталости, а Медведев нет. А потом 15-20 секунд - и он уже готов к следующей подаче".
"Кто-то уже получает замечание, потому что устал, а он все "как огурчик" - как будто и не бегал, физически он сейчас просто монстр. И мячи его, как кирпичи летят, просто как булыжники. Он играет такими "плоскачами" - они низко над сеткой идут, если посмотреть, к примеру, у [испанца Рафаэля] Надаля, там может быть до 150 сантиметров над тросом, у Медведева 30-50 см над тросом, такие отрабатывать крайне тяжело", - добавил Чесноков.
"Сложно будет Джоковичу"
Чесноков подчеркнул, что в победе россиянина он практически не сомневается: "Да, все мы люди, да, мы иногда можем плохо себя чувствовать, плюс две недели турнира позади, и в финале его ждет опытный Джокович. Но я видел все матчи турниров "Мастерс" в прошлом году в Лондоне, и то, как играл там Медведев против [немца Александра] Зверева, Надаля, Джоковича - всех приговорил, а сейчас играет еще лучше".
"На "Мастерсе" Даниил Джоковича обыграл, но мог бы это сделать и еще легче. Сейчас последние два матча он играет просто нереально - попадает все мячи, добегает слева за кортом и умудряется с той позиции играть коротким выводящим кроссом. Играет так неожиданно, что игрок даже не может понять, куда у него мяч полетит", - рассказал Чесноков.
"Сложно будет Джоковичу - у него хорошая выносливость, он может затягивать любого игрока в свои сети, вести один розыгрыш 20 ударов, второй - 30, и в конце концов игроки выдыхаются. Но Медведев, по крайней мере, готов не хуже, чем Джокович, и выносливость у него может быть даже лучше. Плюс Джоковичу нужно защищать очки, а Медведеву терять нечего, кроме желания взять титул", - считает собеседник ТАСС.
Чесноков отметил особенность Джоковича, который в сложных моментах может обратиться за помощью медиков: "Если Медведев начнет легко обыгрывать Джоковича, посмотрим, на какой минуте матча тот попросит доктора - он любит иногда так делать, когда начинает проигрывать. Но это чисто психологические вещи, это нормально".