Андрей Чесноков уверен в победе Даниила Медведева в финале Australian Open

"После пятисетового поединка с Крайиновичем Медведева понесло вперед - в матче с американцем он все равно что пришел в ресторан, спокойно присел, заказал себе бигмак и спокойно съел его. Потом в трех сетах выиграл у Рублева, хотя матч изначально должен был получиться достаточно серьезным. Я видел, как он здорово играл на "Мастерсе", но то, как он играет сейчас - это просто нереально, он вышел на бешеную форму, на такую кондицию, что я даже не представляю себе, как он может проиграть Джоковичу. Только если какое-то чудо произойдет", - уверен Чесноков.

Чесноков отметил высокую точность Медведева: "Он не просто попадает и кладет мяч где-то в метре-полуметре от линии, он не находит место на корте - он бьет в конкретную точку, в которую попасть невозможно, а он попадает. И потом, как он плотно играет на задней линии. У него хорошая форма сейчас, хорошая кондиция, он может сделать отыгрыш в 30-40 ударов, другой может умереть от усталости, а Медведев нет. А потом 15-20 секунд - и он уже готов к следующей подаче".

"Кто-то уже получает замечание, потому что устал, а он все "как огурчик" - как будто и не бегал, физически он сейчас просто монстр. И мячи его, как кирпичи летят, просто как булыжники. Он играет такими "плоскачами" - они низко над сеткой идут, если посмотреть, к примеру, у [испанца Рафаэля] Надаля, там может быть до 150 сантиметров над тросом, у Медведева 30-50 см над тросом, такие отрабатывать крайне тяжело", - добавил Чесноков.