"Лыжня России" для профессиональных спортсменов в Сургуте перенесена на 13 марта

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 февраля. /ТАСС/. Всероссийская гонка "Лыжня России" в крупнейшем городе Ханты-Мансийского автономного округа - Сургуте - для профессиональных спортсменов перенесена с 27 февраля на 13 марта из-за морозов. Об этом сообщили журналистам в пятницу в администрации Сургута.

"Мероприятие перенесено с 27 февраля на 13 марта из-за морозов", - сказал представитель администрации. По данным регионального Гидрометцентра, в Сургуте 27 февраля ожидается до минус 25 градусов.

Ранее сообщалось, что "Лыжня России" в ряде городов ХМАО, в частности Ханты-Мансийске и Сургуте была перенесена с 13 на 27 февраля из-за морозов до 27 градусов. В Ханты-Мансийске гонка пройдет в Центре зимних видов спорта им. А. В. Филипенко. Для профессионалов протяженность забега составит от 1,5 до 5 км в зависимости от возраста участников. В массовом забеге, который в этом году пройдет онлайн, участники смогут принять участие по 26 февраля включительно, ранее они должны были это сделать до 13 февраля.

В 2021 году "Лыжня России" в Югре впервые для всех желающих пройдет в онлайн-формате, чтобы из-за пандемии коронавируса избежать скопления большого числа участников в одном месте и соблюсти требования Роспотребнадзора. Лыжникам нужно преодолеть не менее 1,5 км, а для участия в розыгрышах призов и подарков разместить фото с забега на своих страницах в соцсетях с хештегом #лыжня2021хм. Планируется, что "Лыжня России" в 2021 году пройдет в 15 муниципалитетах Югры: Ханты-Мансийске, Сургуте, Нягани, Урае, Нефтеюганске, Лангепасе, Покачах, Пыть-Яхе, Нефтеюганском, Октябрьском, Кондинском, Белоярском, Березовском, Советском и Сургутском районах.

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.