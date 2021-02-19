Ростовскому стадиону "Олимп-2" присвоено имя Виктора Понедельника

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал документ о присвоении стадиону "Олимп-2" в Ростове-на-Дону имени чемпиона Европы по футболу 1960 года Виктора Понедельника, сообщили в пресс-службе главы региона.

"Документ об изменении наименования стадиона губернатор Василий Голубев подписал сегодня, 19 февраля. Полное название спортивного объекта теперь - "Стадион "Олимп" имени Виктора Понедельника". Губернатор поручил областному министерству спорта обеспечить внесение данных изменений во Всероссийский реестр объектов спорта", - говорится в сообщении.

Ранее к главе региона с предложением увековечить имя Понедельника, назвав в его честь стадион "Ростов-Арена", построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года, обратилась региональная федерация футбола. 26 января в ходе пресс-конференции Голубев высказал мнение, что имя футболиста должен носить стадион, на котором он играл.

Понедельник умер 5 декабря 2020 года в возрасте 83 лет. На протяжении карьеры Понедельник выступал за ростовские "Ростсельмаш" и СКА. В составе сборной СССР в 1960 году он стал победителем первого в истории чемпионата Европы.