Давыденко: Медведев может выиграть Australian Open, если будет спокоен и сконцентрирован

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Спокойствие и отсутствие ненужных эмоций помогут российскому теннисисту Даниилу Медведеву справиться в финале Открытого чемпионата Австралии с сербом Новаком Джоковичем. Таким мнением с ТАСС поделился победитель итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 2009 года, бывшая третья ракетка мира Николай Давыденко.

В пятницу в полуфинале турнира Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 6:2, 7:5 и вышел в финал турнира, где встретится с Джоковичем.

"Медведев так легко выиграл полуфинал, что очевидно - он в хорошей форме, готов к финалу, не так устал, к финалу он восстановится. Хотя у Джоковича на это больше времени. Все зависит от Медведева, у него есть шанс выиграть у Джоковича, если он будет играть в свою игру, спокойно, сконцентрированно, не будет выходить на эмоции, которые у него иногда бывают", - сказал Давыденко.

"Джокович - первый в мире, и у него больше опыта финалов, он считается фаворитом этого матча. Но мы, как и все русские, надеемся, что Медведев выиграет", - добавил он.

Финал Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде пройдет 21 февраля, начало - 11:30 мск.