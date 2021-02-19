Поздняков: ОКР опирается на позицию МОК по идентификации российских атлетов на Олимпиаде

По словам президента Олимпийского комитета России, нужно было как можно скорее найти баланс между полноценным исполнением решения спортивного арбитража и соблюдением законных прав и интересов российских спортсменов и федераций

ТАСС, 19 февраля. Олимпийский комитет России (ОКР) опирается на позицию Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе идентификации российских спортсменов на Олимпийских играх. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков, комментарий которого представлен службой информации комитета.

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В пятницу МОК опубликовал документ, в котором прописаны условия выполнения российской стороной решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 17 декабря прошлого года после судебного спора Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Вынесенные санкции касаются российских спортсменов на Олимпийских играх и чемпионатах мира. "С сегодняшнего дня мы опираемся на официальную позицию Международного олимпийского комитета по вопросам, связанным с идентификацией российских спортсменов и членов официальных делегаций на Олимпийских играх и чемпионатах мира - речь о символике, флаге, экипировке и музыкальном сопровождении. По сути, определен регламент", - заявил Поздняков. "Важно, что он согласован и поддерживается всеми ключевыми организациями - участниками мирового спортивного движения, в том числе Международным паралимпийским комитетом, ассоциациями федераций по летним и зимним олимпийским и неолимпийским видам спорта, а также Комитетом по соответствию WADA, который подтвердил, что соблюдение изложенных принципов будет являться гарантией неприменения так называемой процедуры несоответствия по отношению к подписантам Всемирного антидопингового кодекса", - добавил он.

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Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) запретил российским спортсменам выступать на чемпионате мира под названием "Союз биатлонистов России", разрешив использовать только аббревиатуру RBU (Russian Biathlon Union) и флаг команды, на котором изображен монохромный логотип национальной федерации без российского триколора. Аналогичные санкции будут применены к российским спортсменам и на Олимпийских играх - российским атлетам будет запрещено выступать под названием "Олимпийский комитет России", допускается лишь аббревиатура ROC (Russian Olympic Committee). "По итогам решений CAS возник некоторый период неопределенности в части их имплементации на практике. В отдельных случаях, как, например, в биатлоне, международные федерации стали предъявлять явно чрезмерные и необоснованные требования к российским делегациям, это вызывало серьезную обеспокоенность, - отметил Поздняков. - Мы считали необходимым как можно быстрее найти и зафиксировать, желательно документально, разумный баланс между полноценным исполнением решения спортивного арбитража и соблюдением законных прав и интересов наших спортсменов и федераций. Теперь все стороны могут опираться на обнародованный сегодня МОК документ". Экипировка и гимн Определенные решением CAS двухлетние санкции распространяются на предстоящие в 2021 году летние Олимпийские игры в Токио, а также на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Экипировка и инвентарь спортсменов должны содержать сокращение ROC вместо RUS.

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