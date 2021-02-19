Поздняков: ОКР опирается на позицию МОК по идентификации российских атлетов на Олимпиаде

ТАСС, 19 февраля. Олимпийский комитет России (ОКР) опирается на позицию Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе идентификации российских спортсменов на Олимпийских играх. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков, комментарий которого представлен службой информации комитета.
В пятницу МОК опубликовал документ, в котором прописаны условия выполнения российской стороной решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 17 декабря прошлого года после судебного спора Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Вынесенные санкции касаются российских спортсменов на Олимпийских играх и чемпионатах мира.
"С сегодняшнего дня мы опираемся на официальную позицию Международного олимпийского комитета по вопросам, связанным с идентификацией российских спортсменов и членов официальных делегаций на Олимпийских играх и чемпионатах мира - речь о символике, флаге, экипировке и музыкальном сопровождении. По сути, определен регламент", - заявил Поздняков.
"Важно, что он согласован и поддерживается всеми ключевыми организациями - участниками мирового спортивного движения, в том числе Международным паралимпийским комитетом, ассоциациями федераций по летним и зимним олимпийским и неолимпийским видам спорта, а также Комитетом по соответствию WADA, который подтвердил, что соблюдение изложенных принципов будет являться гарантией неприменения так называемой процедуры несоответствия по отношению к подписантам Всемирного антидопингового кодекса", - добавил он.
Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) запретил российским спортсменам выступать на чемпионате мира под названием "Союз биатлонистов России", разрешив использовать только аббревиатуру RBU (Russian Biathlon Union) и флаг команды, на котором изображен монохромный логотип национальной федерации без российского триколора. Аналогичные санкции будут применены к российским спортсменам и на Олимпийских играх - российским атлетам будет запрещено выступать под названием "Олимпийский комитет России", допускается лишь аббревиатура ROC (Russian Olympic Committee).
"По итогам решений CAS возник некоторый период неопределенности в части их имплементации на практике. В отдельных случаях, как, например, в биатлоне, международные федерации стали предъявлять явно чрезмерные и необоснованные требования к российским делегациям, это вызывало серьезную обеспокоенность, - отметил Поздняков. - Мы считали необходимым как можно быстрее найти и зафиксировать, желательно документально, разумный баланс между полноценным исполнением решения спортивного арбитража и соблюдением законных прав и интересов наших спортсменов и федераций. Теперь все стороны могут опираться на обнародованный сегодня МОК документ".
Экипировка и гимн
Определенные решением CAS двухлетние санкции распространяются на предстоящие в 2021 году летние Олимпийские игры в Токио, а также на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Экипировка и инвентарь спортсменов должны содержать сокращение ROC вместо RUS.
"Что важно отметить: в Токио и Пекин наши спортсмены поедут под флагом Олимпийского комитета России и будут выступать как команда ОКР. Здесь появилась определенность, как и в вопросе с экипировкой, - подчеркнул глава ОКР. - Мы согласовали с МОК доработанный дизайн формы наших спортсменов и официальных лиц в Токио. Думаю, что в скором времени наш официальный экипировщик, компания ZASPORT, представит ее общественности".
Согласно документу МОК, музыкальная композиция, которая заменит гимн России на Играх, еще не определена, она должна быть представлена МОК для одобрения.
"Музыкальное сопровождение для использования на Играх еще должен утвердить МОК. Мы направили предложенную комиссией спортсменов ОКР композицию "Катюша", ждем решения. Важно, что после утверждения композиции ее можно будет использовать и на всех чемпионатах мира", - сказал Поздняков.
"Мы понимаем, что в сегодняшнем документе МОК остаются еще некоторые моменты, которые потребуют дальнейшей детальной проработки. Но думаю, что с учетом нашего конструктивного диалога мы придем к пониманию по всем вопросам. Задача у нас прежняя, неизменная - обеспечить соблюдение законных прав и интересов наших спортсменов", - заключил он.