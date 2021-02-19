Казакевич и Миронова покинули горы для подготовки к масс-старту на чемпионате мира

БЛЕД /Словения/, 19 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонистки Светлана Миронова и Ирина Казакевич переехали из отеля рядом со стадионом в Поклюке в город Блед, чтобы лучше подготовиться к масс-старту на чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщили в национальной команде.

Павлова: тренер видит, что биатлонистки "гибнут" на чемпионате мира, но он бессилен

В четверг другая российская биатлонистка Евгения Павлова заявила, что команда ошиблась с местом подготовки к чемпионату мира, и охарактеризовала свое состояние как крайне неудовлетворительное, поскольку она уже два месяца живет на высоте более тысячи метров, что не позволяет ее организму нормально восстановиться. Спортсменка отметила, что другие биатлонистки команды на чемпионате мира тоже испытывают проблемы с восстановлением, живя в горах.

В Блед Миронова и Казакевич переехали в четверг вечером. Они являются единственными россиянками, попавшими в число участников масс-старта. Гонка пройдет в воскресенье, в заключительный день чемпионата мира. В субботу Миронова также выступит в эстафете.

Биатлонный комплекс в Поклюке расположен на высоте 1,3 км над уровнем моря, Блед - почти на километр ниже.