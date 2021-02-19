Международная федерация скалолазания не стала переносить чемпионат мира из Москвы

ТАСС, 19 февраля. Исполком Международной федерации скалолазания принял решение не переносить чемпионат мира, который должен пройти в Москве. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В результате решения CAS до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира российские спортсмены будут выступать без флага и гимна страны. Решение также лишает Россию права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их.