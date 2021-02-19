Международная федерация скалолазания не стала переносить чемпионат мира из Москвы

ТАСС, 19 февраля. Исполком Международной федерации скалолазания принял решение не переносить чемпионат мира, который должен пройти в Москве. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В результате решения CAS до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира российские спортсмены будут выступать без флага и гимна страны. Решение также лишает Россию права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их.
"Чемпионат мира будет проведен в Москве, как и планировалось ранее. Международная федерация скалолазания продолжит тесное сотрудничество с Федерацией скалолазания России, чтобы полностью соблюсти решение CAS и провести мероприятие, соответствующее стандартам главных соревнований международной федерации", - говорится в сообщении.
В декабре прошлого года президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков сообщал, что Россия сохранит за собой право проведения чемпионата мира, так как перенос соревнования в другую страну не представляется возможным.
Чемпионат мира пройдет в Москве с 15 по 22 сентября 2021 года.