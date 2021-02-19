{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Локомотив" открыл продажу билетов на матч Кубка России с "Тамбовом" за два дня до игры

В пятницу стало известно о том, что тамбовский клуб продолжит выступление в российских футбольных соревнованиях, несмотря на финансовые трудности

ТАСС, 19 февраля. Футбольный клуб "Локомотив" открыл продажу билетов на матч 1/8 финала Бетсити - Кубка России против "Тамбова". Об этом сообщается на официальном сайте железнодорожников.

На эту тему
"Тамбов" продолжит выступление в чемпионате России по футболу

Продажа билетов стартовала 19 февраля. Игра между "Локомотивом" и "Тамбовом" состоится 21 февраля в Москве на "РЖД-Арене", начало встречи запланировано на 17:00 мск. Владельцы абонементов на сезон смогут выбрать билеты до 15:00 20 февраля, после чего будет открыта свободная продажа. Болельщикам рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, а также носить маски и перчатки.

Поздний старт реализации билетов связан с тем, что "Тамбов" испытывает финансовые трудности, а Российский футбольный союз только в пятницу сообщил о том, что команда продолжит выступление в российских футбольных соревнованиях.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
В "Тамбове" заявили, что рассчитаются с футболистами в ближайшее время
Генеральный директор Ольга Коновалова отметила, что клубу поможет частный инвестор
Читать полностью