"Локомотив" открыл продажу билетов на матч Кубка России с "Тамбовом" за два дня до игры

ТАСС, 19 февраля. Футбольный клуб "Локомотив" открыл продажу билетов на матч 1/8 финала Бетсити - Кубка России против "Тамбова". Об этом сообщается на официальном сайте железнодорожников.

Продажа билетов стартовала 19 февраля. Игра между "Локомотивом" и "Тамбовом" состоится 21 февраля в Москве на "РЖД-Арене", начало встречи запланировано на 17:00 мск. Владельцы абонементов на сезон смогут выбрать билеты до 15:00 20 февраля, после чего будет открыта свободная продажа. Болельщикам рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, а также носить маски и перчатки.

Поздний старт реализации билетов связан с тем, что "Тамбов" испытывает финансовые трудности, а Российский футбольный союз только в пятницу сообщил о том, что команда продолжит выступление в российских футбольных соревнованиях.