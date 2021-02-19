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Футбол в Германии

СМИ: "Баварию" могут закрыть на карантин перед матчем Лиги чемпионов

Накануне в команде зафиксировали четвертый случай заражения коронавирусом

ТАСС, 19 февраля. Четвертый случай заражения коронавирусом выявлен в германском футбольном клубе "Бавария". Об этом сообщает журнал Sportschau.

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По информации издания, инфицированным игроком оказался защитник Бенжамен Павар. До этого в клубе заразились полузащитники Томас Мюллер, Леон Горецка и Хави Мартинес.

Согласно приведенному Sportschau заявлению департамента здравоохранения Мюнхена инстанция имеет право отправить команду на карантин. Необходимые меры будут приняты после определения количества контактировавших с зараженными футболистами.

"Бавария" после 21 тура лидирует в таблице чемпионата Германии. 23 февраля действующий победитель Лиги чемпионов должен стартовать в плей-офф турнира гостевым матчем 1/8 финала против итальянского "Лацио".

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