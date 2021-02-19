Устюгов, Ретивых и Ступак провели первую тренировку на трассе лыжного ЧМ в Оберстдорфе

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Лыжники сборной России, работающие под руководством специалистов Маркуса Крамера и Сергея Турышева, провели в пятницу первую тренировку на трассе в германском Оберстдорфе, где 24 февраля стартует соревновательная программа чемпионата мира. Об этом Турышев сообщил ТАСС.

"Мы переехали сюда уже вчера, наша группа полностью вся здесь. Сегодня провели первую легкую тренировку, делали небольшие ускорения на той части стадиона, которая была открыта. Рядом с нами готовились к турниру итальянцы, японцы, финны, представители Казахстана. Достаточно много спортсменов уже находится здесь", - заметил Турышев.

Из группы Крамера в состав сборной России на чемпионат мира вошли Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Юлия Ступак, Артем Мальцев, Евгений Белов и Алиса Жамбалова. По словам Турышева, в Оберстдорфе также находятся Денис Спицов, Сергей Ардашев, Александр Терентьев и Татьяна Сорина вместе с мужем и тренером Егором Сориным.

"Условия проживания у нас великолепные, отель хороший и находится недалеко от трассы. Но погода сейчас стоит здесь совсем не зимняя, сегодня целый день было солнце, которое сильно топило снег. Из-за этого трасса была достаточно мягкой, поэтому я не исключаю, что организаторы примут решение использовать селитру. Сегодня было плюс десять днем, и похолодания не предвидится", - заметил Турышев.