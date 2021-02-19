Сборная России по бадминтону завоевала бронзовые медали чемпионата Европы

ТАСС, 19 февраля. Сборная России заняла третье место на чемпионате Европы по бадминтону среди смешанных команд. Турнир проходит в финском Вантаа.

В полуфинале, который состоял из пяти встреч, сборная России уступила команде Франции со счетом 2:3. Победы одержали Евгения Косецкая и пара Владимира Иванова и Ивана Созонова.

На групповом этапе россияне победили французскую команду со счетом 4:1. Чемпионат Европы завершится 20 февраля.

Российские спортсмены завоевывают медали турнира с 2009 года. В шестой раз россияне стали третьими, еще однажды команда завоевывала серебряные награды.