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Летние олимпийские виды спорта

Сборная России по бадминтону завоевала бронзовые медали чемпионата Европы

Россияне не остаются без наград европейского первенства с 2009 года

ТАСС, 19 февраля. Сборная России заняла третье место на чемпионате Европы по бадминтону среди смешанных команд. Турнир проходит в финском Вантаа.

В полуфинале, который состоял из пяти встреч, сборная России уступила команде Франции со счетом 2:3. Победы одержали Евгения Косецкая и пара Владимира Иванова и Ивана Созонова.

На групповом этапе россияне победили французскую команду со счетом 4:1. Чемпионат Европы завершится 20 февраля.

Российские спортсмены завоевывают медали турнира с 2009 года. В шестой раз россияне стали третьими, еще однажды команда завоевывала серебряные награды.

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