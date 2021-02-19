Российская команда G-Drive Racing завоевала право выступить в гонке "24 часа Ле-Мана"

ТАСС, 19 февраля. Российская команда G-Drive Racing одержала досрочную победу в азиатской серии "Ле-Ман" и обеспечила себе право выступить в престижной суточной гонке "24 часа Ле-Мана". В пятницу на трассе в Абу-Даби два экипажа российской команды показали второй и третий результаты.

Первым на финише был экипаж британской команды JOTA (4 часа 2 минуты 12,808 секунды). Два экипажа G-Drive Racing отстали от победителя на 4,896 секунды и 1 минуту 4,125 секунды соответственно.

Второе и третье места позволили российской команде во второй раз подряд выиграть азиатскую серию "Ле-Ман" и получить аккредитацию на главный старт сезона - "24 часа Ле-Мана".

Заключительная гонка азиатской серии "Ле-Ман" пройдет в субботу также на автодроме Абу-Даби.