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Футбол в России

Российский футбольный союз 26 февраля утвердит бюджет на 2021 год

Также на заседании будут избраны первый вице-президент, вице-президенты и бюро исполкома организации

ТАСС, 19 февраля. Исполком Российского футбольного союза (РФС) на ближайшем заседании утвердит бюджет на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Также будут избраны первый вице-президент, вице-президенты и бюро исполкома РФС. Будет утвержден состав постоянных и временных комитетов, комиссий и советов РФС, юрисдикционных органов РФС, органов спортивного лицензирования и сертификации стадионов. На мероприятии рассмотрят вопрос о составе набсовета автономной некоммерческой организации "Дирекция футбола".

Помимо этого, будут внесены изменения в регламенты и календари соревнований текущего сезона, завершится процедура замены клуба - участника соревнований и будет изменен размер стипендий ветеранам футбола.

Заседание пройдет 26 февраля.

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