Вошли с востока. Cборная России в Перми квалифицировалась на Евробаскет

ПЕРМЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Баскетбольная сборная России за тур до окончания отборочного турнира обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата Европы 2022 года. В пятницу в Перми россияне обыграли сборную Северной Македонии - 94:77.

Команде осталось провести 21 февраля матч с командой Эстонии, не имеющий турнирного значения. Тем не менее президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, поздравив команду с выходом на Евробаскет, призвал сборную не расслабляться и завершить победой квалификационные соревнования.

"Поздравляю команду Сергея Базаревича с успехом. Я доволен тем, как сборная сыграла сегодня. Поначалу было тяжело, но как только ребята стали играть агрессивнее, то сразу начали отрываться в счете. Особенно мне понравилось, как мы цепко сыграли в защите", - сказал Кириленко.

"Теперь надо обыграть Эстонию и тогда с чистой совестью думать о Евробаскете", - добавил собеседник ТАСС.

Из-за пандемии шеститысячную арену разрешили заполнять не более чем на 50%. По мнению капитана сборной Андрея Воронцевича, присутствие болельщиков очень помогало команде.

"Играть за сборную приятно и легко, даже несмотря на то, что сейчас я без клуба, - сказал Воронцевич. - Сегодня мы победили и вышли [на Евробаскет] во многом благодаря заполненным трибунам, которые поддерживали и гнали нас вперед. Поддержка была нереальной".

Командная химия - залог успеха

Главный тренер сборной Сергей Базаревич отметил сложившуюся за время отбора командную химию. "Мы счастливы. Времени на подготовку было мало, но нам удалось показать хорошую химию. Мы проделали классную командную работу, доминировали на щитах, что нам помогло", - сказал Базаревич. "Для нашей страны и баскетбола выход на Евробаскет - это здорово, мы должны быть там и там будем. Тем более немало хороших команд туда не отобрались", - добавил он.

Пермский дворец спорта "Молот" для российского баскетбола считается удачным местом. В беседе с ТАСС это подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, край будет развивать спорт. Это касается и баскетбола, и других популярных видов. "Мы рассчитываем, что в Перми в скором будущем появится новая 10-тысячная арена, которая будет способна понимать и баскетбольные матчи. При этом "Молот" никуда не пропадет, он не будет сноситься, он не в таком плохом состоянии, - сказал Махонин. - Мы планируем его выкупить - финансовые средства на это есть - и привести в порядок".

Ранее сообщалось, что приобретение "Молота" в краевую собственность может обойтись в 500 млн рублей. "Мы будем развивать спорт в регионе, особенно хоккей и фигурное катание. Задача - ударными темпами за два года сделать четыре арены со льдом для фигурного катания и хоккея", - отметил глава региона.

Сборная России, набрав 8 очков, идет на втором месте в таблице отборочной группы В. Лидируют итальянцы (9), третье место занимает сборная Эстонии (7), замыкает таблицу команда Северной Македонии (4). В финальную часть Евробаскета выходят по три лучшие сборные из каждой группы. Сборная Италии квалифицировалась на чемпионат в качестве одной из его хозяек.

Сборная России 13 раз принимала участие в чемпионатах Европы. Выиграли турнир россияне однажды - в 2007 году. Один раз российские баскетболисты завоевывали серебряные медали (1993), дважды - бронзовые (1997, 2011). На последнем для себя чемпионате 2017 года сборная России заняла четвертое место. Чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Германии, Грузии, Италии и Чехии.