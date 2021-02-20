Матчи "Зенит" - "Арсенал" и "Динамо" - "Спартак" откроют программу 1/8 финала Кубка России

ТАСС, 20 февраля. Двумя матчами в субботу стартует плей-офф Бетсити - Кубка России по футболу. Все игры 1/8 финала турнира пройдут в формате одноматчевого противостояния.
В сезоне-2020/21 Кубок России проходит в новом формате. В элитном раунде 30 команд (по 10 из Тинькофф - Российской премьер лиги, Олимп - Футбольной национальной лиги и Олимп - Профессиональной футбольной лиги) были разделены на 10 групп по три команды. Победители групп вышли в 1/8 финала, еще шесть команд, которые по итогам прошлого сезона чемпионата России пробились в еврокубки, получили прямые путевки в плей-офф турнира.
Жеребьевка 1/8 финала проходила на стадионе "Лужники", команды были разделены на сеяные и несеяные. В число сеяных автоматически попали коллективы, получившие прямые путевки в плей-офф ("Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА, "Ростов" и московское "Динамо"). К ним присоединились еще две команды из числа победителей группового раунда, которые были определены слепым жребием. Ими оказались "Уфа" и "Химки".
В 1/8 финала Кубка России сыграют: "Динамо" - "Спартак", "Зенит" - "Арсенал" (оба - 20 февраля), "Локомотив" - "Тамбов", "Краснодар" - "Сочи", ЦСКА - "СКА-Хабаровск", "Ростов" - "Ахмат" (все - 21 февраля), "Уфа" - "Урал", "Химки" - "Крылья Советов" (оба - 22 февраля). На групповом этапе завершили борьбу только две команды премьер-лиги - это "Ротор" и "Рубин". ФНЛ представят "СКА-Хабаровск" и "Крылья Советов".
Второе противостояние Тедеско и Шварца
Центральным противостоянием 1/8 финала Кубка России станет столичное дерби между "Динамо" и "Спартаком". Встреча пройдет на "ВТБ-Арене" и начнется в 19:30 мск. Оба коллектива в последние годы неудачно выступают в Кубке России. Спартаковцы последний раз играли в финале в 2006 году, когда проиграли ЦСКА (0:3), а бело-голубые в 2012 году в решающем матче уступили "Рубину" (0:1).
"Динамо" и "Спартак" трижды встречались между собой в матчах Кубка России, дважды победу одерживали бело-голубые. Первая встреча команд состоялась в полуфинале розыгрыша турнира сезона-1993/94, тогда "Спартак" одержал победу со счетом 1:0. Спустя сезон бело-голубые под руководством Константина Бескова взяли реванш с таким же счетом на той же стадии. Интересно, что в обоих случаях победители старейшего дерби страны становились обладателями Кубка России.
В 1995 году "Динамо" выиграло свой последний на данный момент Кубок России. "Спартак" же после 1994 года выигрывал турнир еще дважды (1998, 2003). Последний раз в Кубке России "Спартак" и "Динамо" встречались на стадии четвертьфинала в 2009 году. Встреча закончилась победой бело-голубых со счетом 3:0, после чего в отставку был отправлен главный тренер "Спартака" Микаэль Лаудруп.
В нынешнем сезоне обе команды возглавляют немецкие тренеры - Доменико Тедеско ("Спартак") и Сандро Шварц ("Динамо"). В матче первого круга чемпионата России на домашнем стадионе красно-белых команды сыграли вничью со счетом 1:1, обменявшись забитыми мячами в концовке встречи. В зимнее трансферное окно в состав "Динамо" вернулся полузащитник Данил Липовой, который был в аренде в "Химках". "Спартак" продал бывшего игрока "Динамо" Александра Кокорина в итальянскую "Фиорентину" и приобрел нидерландского полузащитника Йоррита Хендрикса из ПСВ, также вернулся из аренды бразильский форвард Педро Роша.
По прогнозу синоптиков, температура воздуха в Москве во время матча может опуститься до 22 градусов мороза. В соответствии с регламентом турнира, клубы по взаимной договоренности могут перенести встречу при температуре ниже минус 15 градусов. Окончательное решение о проведении встречи может быть принято за час до игры. Шварц на предматчевой пресс-конференции заявил, что футболисты "Динамо" не думают о погоде и готовы выйти на поле.
"Тамбов" все-таки сыграет
"Тамбов" испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. 18 февраля спортивный директор тамбовчан Павел Худяков сообщил ТАСС о том, что клуб снимется с розыгрыша Кубка России и Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), если не сможет договориться с игроками по долгам по зарплате. Матч исчез из расписания на официальном сайте "Локомотива".
В пятницу состоялось заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза, на котором рассматривалась ситуация с "Тамбовом". Клуб получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов, при этом также "Тамбов" смог обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки, реструктуризировав свою задолженность. Таким образом, тамбовчане продолжат участие в российских соревнованиях.
Встреча между "Локомотивом" и "Тамбовом" пройдет 21 февраля в Москве. Железнодорожники зимой сменили генерального директора, место Василия Кикнадзе занял Владимир Леонченко. После этой рокировки активные болельщики клуба, которые были недовольны работой Кикнадзе и бойкотировали матчи первой части чемпионата, заявили, что вернутся на фанатскую трибуну.
"Локомотив" является самой титулованной командой Кубка России, железнодорожники побеждали в турнире восемь раз, последний успех датирован 2019 годом. Семь раз обладателем Кубка России становился ЦСКА, четыре раза - "Зенит", три - "Спартак". по разу трофей выигрывали "Динамо", "Рубин", "Ростов", "Торпедо", "Терек" (ныне "Ахмат") и "Тосно". Действующим обладателем трофея является "Зенит".