Матчи "Зенит" - "Арсенал" и "Динамо" - "Спартак" откроют программу 1/8 финала Кубка России

ТАСС, 20 февраля. Двумя матчами в субботу стартует плей-офф Бетсити - Кубка России по футболу. Все игры 1/8 финала турнира пройдут в формате одноматчевого противостояния.

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В сезоне-2020/21 Кубок России проходит в новом формате. В элитном раунде 30 команд (по 10 из Тинькофф - Российской премьер лиги, Олимп - Футбольной национальной лиги и Олимп - Профессиональной футбольной лиги) были разделены на 10 групп по три команды. Победители групп вышли в 1/8 финала, еще шесть команд, которые по итогам прошлого сезона чемпионата России пробились в еврокубки, получили прямые путевки в плей-офф турнира. Жеребьевка 1/8 финала проходила на стадионе "Лужники", команды были разделены на сеяные и несеяные. В число сеяных автоматически попали коллективы, получившие прямые путевки в плей-офф ("Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА, "Ростов" и московское "Динамо"). К ним присоединились еще две команды из числа победителей группового раунда, которые были определены слепым жребием. Ими оказались "Уфа" и "Химки". В 1/8 финала Кубка России сыграют: "Динамо" - "Спартак", "Зенит" - "Арсенал" (оба - 20 февраля), "Локомотив" - "Тамбов", "Краснодар" - "Сочи", ЦСКА - "СКА-Хабаровск", "Ростов" - "Ахмат" (все - 21 февраля), "Уфа" - "Урал", "Химки" - "Крылья Советов" (оба - 22 февраля). На групповом этапе завершили борьбу только две команды премьер-лиги - это "Ротор" и "Рубин". ФНЛ представят "СКА-Хабаровск" и "Крылья Советов". Второе противостояние Тедеско и Шварца Центральным противостоянием 1/8 финала Кубка России станет столичное дерби между "Динамо" и "Спартаком". Встреча пройдет на "ВТБ-Арене" и начнется в 19:30 мск. Оба коллектива в последние годы неудачно выступают в Кубке России. Спартаковцы последний раз играли в финале в 2006 году, когда проиграли ЦСКА (0:3), а бело-голубые в 2012 году в решающем матче уступили "Рубину" (0:1).

"Динамо" и "Спартак" трижды встречались между собой в матчах Кубка России, дважды победу одерживали бело-голубые. Первая встреча команд состоялась в полуфинале розыгрыша турнира сезона-1993/94, тогда "Спартак" одержал победу со счетом 1:0. Спустя сезон бело-голубые под руководством Константина Бескова взяли реванш с таким же счетом на той же стадии. Интересно, что в обоих случаях победители старейшего дерби страны становились обладателями Кубка России. В 1995 году "Динамо" выиграло свой последний на данный момент Кубок России. "Спартак" же после 1994 года выигрывал турнир еще дважды (1998, 2003). Последний раз в Кубке России "Спартак" и "Динамо" встречались на стадии четвертьфинала в 2009 году. Встреча закончилась победой бело-голубых со счетом 3:0, после чего в отставку был отправлен главный тренер "Спартака" Микаэль Лаудруп. В нынешнем сезоне обе команды возглавляют немецкие тренеры - Доменико Тедеско ("Спартак") и Сандро Шварц ("Динамо"). В матче первого круга чемпионата России на домашнем стадионе красно-белых команды сыграли вничью со счетом 1:1, обменявшись забитыми мячами в концовке встречи. В зимнее трансферное окно в состав "Динамо" вернулся полузащитник Данил Липовой, который был в аренде в "Химках". "Спартак" продал бывшего игрока "Динамо" Александра Кокорина в итальянскую "Фиорентину" и приобрел нидерландского полузащитника Йоррита Хендрикса из ПСВ, также вернулся из аренды бразильский форвард Педро Роша. По прогнозу синоптиков, температура воздуха в Москве во время матча может опуститься до 22 градусов мороза. В соответствии с регламентом турнира, клубы по взаимной договоренности могут перенести встречу при температуре ниже минус 15 градусов. Окончательное решение о проведении встречи может быть принято за час до игры. Шварц на предматчевой пресс-конференции заявил, что футболисты "Динамо" не думают о погоде и готовы выйти на поле. "Тамбов" все-таки сыграет "Тамбов" испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. 18 февраля спортивный директор тамбовчан Павел Худяков сообщил ТАСС о том, что клуб снимется с розыгрыша Кубка России и Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), если не сможет договориться с игроками по долгам по зарплате. Матч исчез из расписания на официальном сайте "Локомотива".

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