Баскетболисты "Зенита" обыграли "Црвену Звезду" в матче Евролиги

ТАСС, 20 февраля. Санкт-петербургский баскетбольный клуб "Зенит" одержал победу над сербской "Црвеной Звездой" со счетом 76:75 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.

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Самым результативным игроком матча стал защитник российской команды Кевин Пангос, в его активе 25 очков. В составе сербского клуба больше всех очков набрал защитник Джордан Лойд - 21.

В турнирной таблице "Зенит" занимает седьмое место, одержав в 23 матчах 14 побед. "Црвена Звезда" с семью победами в 24 встречах идет на предпоследней, 17-й строчке.

В следующем матче "Зенит" 22 февраля примет итальянский "Милан".