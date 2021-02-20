Футболист "Спартака" Мозес считает, что Кокорин добьется успеха в "Фиорентине"

ТАСС, 20 февраля. Россиянин Александр Кокорин является талантливым футболистом и сможет добиться успеха в итальянской "Фиорентине". Об этом заявил игрок московского "Спартака" Виктор Мозес, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Фиорентина" объявила о трансфере Кокорина из "Спартака" 27 января. Срок действия соглашения составляет 3,5 года. Кокорин выступал за московский клуб с августа 2020 года.

"Если честно, я не слишком много его видел, - сказал Мозес. - Но по тому, что слышал от других, и по тем тренировкам и матчам, что Кокорин сыграл за "Спартак" после моего приезда, могу сделать вывод, что он очень хороший и талантливый футболист. Думаю, он будет забивать в Италии и добьется успеха в "Фиорентине".

Кокорин провел за "Фиорентину" один матч чемпионата Италии, еще в двух он оставался в запасе.